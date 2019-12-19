13-летнюю девочку, пропавшую в Мышкине, нашли спустя сутки поисков
13-летняя Анастасия Пыльнова, которую сутки искали волонтеры и правоохранительные органы, наконец-то нашлась. Известно, что она никуда не уезжала из города.
Напомним, что Анастасия ушла из дома 18 декабря. Случилось такое в первый раз, ранее девочка так своих родных не пугала.
А в Ярославле продолжаются поиски 16-летней Дарьи Разживиной. Она ушла из дома во Фрунзенском районе 17 декабря и вот уже два дня о ее местонахождении ничего не известно.
Просим всех, кто располагает любой информации о том, где может находиться пропавшая девушка, или видел ее после 17 декабря, обратиться в полицию по телефонам 02, 102 и 112, по номеру 8 (4852)-48-80-80, к волонтерам по номеру 8(930)-1-165-165,или по телефону следственного отдела по Фрунзенскому району города Ярославля 8(4852) 42-97-90.
ИСТОЧНИК KP.RU