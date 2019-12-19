2019-12-19T20:50:37+03:00
Общество

13-летнюю девочку, пропавшую в Мышкине, нашли спустя сутки поисков

Она никуда не уезжала из города
Полина Вачнадзе
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Девочку из Мышкина нашли через день после ее ухода из дома. ФОТО: Управление СКР по Ярославской областиДевочку из Мышкина нашли через день после ее ухода из дома. ФОТО: Управление СКР по Ярославской области
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13-летняя Анастасия Пыльнова, которую сутки искали волонтеры и правоохранительные органы, наконец-то нашлась. Известно, что она никуда не уезжала из города.

Напомним, что Анастасия ушла из дома 18 декабря. Случилось такое в первый раз, ранее девочка так своих родных не пугала.

А в Ярославле продолжаются поиски 16-летней Дарьи Разживиной. Она ушла из дома во Фрунзенском районе 17 декабря и вот уже два дня о ее местонахождении ничего не известно.

Просим всех, кто располагает любой информации о том, где может находиться пропавшая девушка, или видел ее после 17 декабря, обратиться в полицию по телефонам 02, 102 и 112, по номеру 8 (4852)-48-80-80, к волонтерам по номеру 8(930)-1-165-165,или по телефону следственного отдела по Фрунзенскому району города Ярославля 8(4852) 42-97-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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