В Рыбинске выпустили почтовую карточку с эмблемой НаШествия Дедов Морозов
Рыбинские филателисты сделали почтовую карточку «НаШествие Дедов Морозов». У нее есть гашение, и, следовательно, она имеет филателистическую ценность.
Новогодняя колонна бородатых волшебников стала любимым общегородским праздником и одним из туристических брендов региона. НаШествие проходит с 2008 года. За 11 лет количество участников увеличилось с 25 до 2000 Дедов Морозов.
– На карточке изображены Деды Морозы на фоне Волги и Спасо-Преображенского собора, который является одним из символов Рыбинска, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. – Также на карточке есть эмблема одиннадцатого НаШествия.
ИСТОЧНИК KP.RU