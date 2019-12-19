В Рыбинске выпустили почтовую карточку с эмблемой НаШествия Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-19T16:14:42+03:00

НаШествие проходит в Рыбинске уже одиннадцатый год Фото: Администрация Рыбинска

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Рыбинские филателисты сделали почтовую карточку «НаШествие Дедов Морозов». У нее есть гашение, и, следовательно, она имеет филателистическую ценность.

Новогодняя колонна бородатых волшебников стала любимым общегородским праздником и одним из туристических брендов региона. НаШествие проходит с 2008 года. За 11 лет количество участников увеличилось с 25 до 2000 Дедов Морозов.

– На карточке изображены Деды Морозы на фоне Волги и Спасо-Преображенского собора, который является одним из символов Рыбинска, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. – Также на карточке есть эмблема одиннадцатого НаШествия.

ИСТОЧНИК KP.RU