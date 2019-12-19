59 новых ФАПов откроют в Ярославской области

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-19T15:42:06+03:00

Во время пресс-конференции главе государства задали вопрос о модернизации первичного звена здравоохранения

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Всего в стране в ближайшие годы будет построено 10 тысяч медицинских учреждений первичного звена, закуплено 37 тысяч автомобилей и около 30 тысяч единиц оборудования.

В Ярославской области программа модернизации первичного звена системы здравоохранения уже разрабатывается. Планируется построить 39 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, кпитально отремонтировать 218 объектов первичного звена, дооснастить ФАПы, поликлиники и амбулатории, заменить старое оборудование на новое.

Кроме того, продолжается закупка автомобилей для медучреждений, в программе уделено вниманием и развитию сети дорог и подъездных путей в объектам здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU