Оклады медиков в Ярославской области будут увеличены на 10%
Задачу повысить базовую ставку постоянного оклада медицинских работников Президент РФ Владимир Путин поставил сегодня во время своей пресс-конференции.
Ярославской области федерация рекомендовала увеличить долю выплат по окладам до 55-60%, при этом стимулирующие выплаты должны составить 30%, компенсационные – 10-15%. Чтобы привести зарплату в соответствие с едиными рекомендациями, с 1 января в нашем регионе оклад у медиков увеличится в среднем на 10%.
- Постановлением правительства области установлены минимальные размеры окладов, виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. Конкретные их суммы могут быть выше минимальных и определяются договорами, соглашениями и нормативными актами медицинских организаций, - говорится на портале правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU