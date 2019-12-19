Оклады медиков в Ярославской области будут увеличены на 10%

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-19T15:25:14+03:00

Произойдет это с 1 января 2020 года

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Задачу повысить базовую ставку постоянного оклада медицинских работников Президент РФ Владимир Путин поставил сегодня во время своей пресс-конференции.

Ярославской области федерация рекомендовала увеличить долю выплат по окладам до 55-60%, при этом стимулирующие выплаты должны составить 30%, компенсационные – 10-15%. Чтобы привести зарплату в соответствие с едиными рекомендациями, с 1 января в нашем регионе оклад у медиков увеличится в среднем на 10%.

- Постановлением правительства области установлены минимальные размеры окладов, виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. Конкретные их суммы могут быть выше минимальных и определяются договорами, соглашениями и нормативными актами медицинских организаций, - говорится на портале правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU