2019-12-19T14:57:14+03:00
Происшествия

В Ярославле второй день ищут пропавшую 16-летнюю девушку

Дарья Разжавина ушла из дома во Фрунзенском районе и не вернулась
Роман РЫЖИКОВ
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ЯРОПСО "Партизан"ЯРОПСО "Партизан"
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В Ярославле продолжаются поиски 16-летней девушки, пропавшей во Фрунзенском районе. Дарья Разжавина ушла из дома 17 декабря около 19 часов и до сих пор не вернулась. Где она находится сейчас, неизвестно. Подростка разыскивают полиция и волонтеры.

На вид пропавшей девушке 17 лет, рост около 172 сантиметров. Худощавая, светло-русые вьющиеся волосы средней длины. Цвет глаз – серый.

Даша была одета в пеструю куртку коричневого цвета, черные брюки. Темно-синие или черные ботинки на шнуровке.

Просим всех, кто располагает любой информации о том, где может находиться пропавшая девушка, или видел ее после 17 декабря, обратиться в полицию по телефонам 02, 102 и 112, по номеру 8 (4852)-48-80-80, к волонтерам по номеру 8(930)-1-165-165,или по телефону следственного отдела по Фрунзенскому району города Ярославля 8(4852) 42-97-90

ИСТОЧНИК KP.RU

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