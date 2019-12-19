Каши, рыба и запеканка: в Ярославской области будут учить детей правильному пищевому поведению

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-19T10:27:18+03:00

Сейчас в проект «Едим в школе» вошло уже десять школ Фото: Мэрия Ярославля

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В мае 2019 года активные ярославские родители стали контролировать качество еды в школьных столовых. С помощью анкетирования они выяснили, что многие дети не едят в школе, потому не любят каши, запеканку и рыбу, а также котлеты и мясо.

– Тут уже забили тревогу педиатры, и пришло понимание, что кроме качественного улучшения школьных завтраков и обедов, необходимо менять сам подход к организации питания, причём не только в школе, но и дома, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Было принято решение создать проект «Едим в школе». Организаторы, среди которых родители, операторы школьного питания и представители школы, стали встречаться каждую четверть, чтобы решать вопросы и ставить цели. Также в состав участников проекта хотят включить и самих учеников.

В настоящее время в столовых завтракают и обедают около 78% детей, а операторы школьного питания хотят увеличить этот показатель до 95%. Но лишь 53% учеников довольны качеством еды. Эти цифры нужно поднять до 80%.

Сейчас в проект «Едим в школе» вошло уже десять школ.

Кстати, в других регионах специалисты по здоровому питанию организуют праздники каши, мастер-классы по изготовлению конфет без сахара и даже учат детей высчитывать индекс массы-тела.

– Всё это возможно и в Ярославле, но нужна добрая воля жителей города вести здоровый образ жизни, правильно питаться и учить этому детей, – считают представители власти.

ИСТОЧНИК KP.RU