В Рыбинске задержали мужчину с партией синтетических наркотиков
Росгвардейцы приняли безработного с четырнадцатью свертками
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Рыбинский наркоконтроль при участии ОМОН Росгвардии задержал 29-летнего местного жителя с партией наркотиков. Правоохранители при обыске нашли у мужчины 14 свертков с порошком, экспертиза показала – в пакетиках был синтетический наркотик массой чуть более восьми граммов.
Подозреваемый в незаконном приобретении и хранении мужчина ранее был судим, на момент задержания нигде не работал. Суд на время следствия заключил его под стражу.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU