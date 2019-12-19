В Рыбинске задержали мужчину с партией синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-19T09:22:36+03:00

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Рыбинский наркоконтроль при участии ОМОН Росгвардии задержал 29-летнего местного жителя с партией наркотиков. Правоохранители при обыске нашли у мужчины 14 свертков с порошком, экспертиза показала – в пакетиках был синтетический наркотик массой чуть более восьми граммов.

Подозреваемый в незаконном приобретении и хранении мужчина ранее был судим, на момент задержания нигде не работал. Суд на время следствия заключил его под стражу.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU