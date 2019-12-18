В Ярославских школах детей учат финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-18T13:11:44+03:00

Веселая форма «экзамена» всегда вызывает интерес у учащихся. ФОТО: Пресс-служба ярославского ГУ Банка России по ЦФО

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Сотрудники ярославского отделения Центробанка проводят занятия по финансовой грамотности для подростков. Ребят учат грамотно составлять личный бюджет, вкладывать и инвестировать средства, рационально брать кредит и пользоваться кредитной картой. Закрепление пройденного материала проходит в игровой форме. Например, в минувший понедельник в школе №49 состоялся финансовый брейн-ринг.

- Мы стали одной из опорных школ города, где финансовые занятия в том или ином виде проводятся регулярно. Это наш выбор, поскольку трудно переоценить важность финансового просвещения для молодого поколения. Это одно из обязательных условий и успешной профессиональной карьеры, благополучия в личной жизни, - считает директор школы Жанна Берестовая.

Веселая форма «экзамена» всегда вызывает интерес у учащихся.

- Вопросы разные: на какие-то отвечали сразу, другие вызвали затруднения. Интересно что-то планировать, распределять бюджет, пусть пока и не настоящий, - поделилась впечатлениями ученица 8-го класса Аглая Никитина.

Сотрудники ярославского отделения Центробанка проводят занятия не только для подростков, но и для людей старшего поколения.

- У нас много помощников – волонтеры, учителя, СМИ. Скажу так: финансовая грамотность – это один из трендов уходящего года, - говорит начальник экономического отдела ярославского отделения Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Юрий Рехин.

ИСТОЧНИК KP.RU