В Ярославских школах детей учат финансовой грамотности
Сотрудники ярославского отделения Центробанка проводят занятия по финансовой грамотности для подростков. Ребят учат грамотно составлять личный бюджет, вкладывать и инвестировать средства, рационально брать кредит и пользоваться кредитной картой. Закрепление пройденного материала проходит в игровой форме. Например, в минувший понедельник в школе №49 состоялся финансовый брейн-ринг.
- Мы стали одной из опорных школ города, где финансовые занятия в том или ином виде проводятся регулярно. Это наш выбор, поскольку трудно переоценить важность финансового просвещения для молодого поколения. Это одно из обязательных условий и успешной профессиональной карьеры, благополучия в личной жизни, - считает директор школы Жанна Берестовая.
Веселая форма «экзамена» всегда вызывает интерес у учащихся.
- Вопросы разные: на какие-то отвечали сразу, другие вызвали затруднения. Интересно что-то планировать, распределять бюджет, пусть пока и не настоящий, - поделилась впечатлениями ученица 8-го класса Аглая Никитина.
Сотрудники ярославского отделения Центробанка проводят занятия не только для подростков, но и для людей старшего поколения.
- У нас много помощников – волонтеры, учителя, СМИ. Скажу так: финансовая грамотность – это один из трендов уходящего года, - говорит начальник экономического отдела ярославского отделения Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Юрий Рехин.
ИСТОЧНИК KP.RU