В Ярославле уже можно прокатиться на красиво украшенных трамваях и троллейбусе. Расписание

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-18T11:06:18+03:00

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В Ярославле начали ходить новогодние трамваи и троллейбус. Снаружи они украшены яркими гирляндами, а внутри – мишурой, снежинками и прочими праздничными атрибутами. В салонах включают новогодние песни. Прокатиться на новогоднем общественном транспорте можно до 31 января, стоимость как и в обычном трамвае-троллейбусе - 28 рублей, действуют все льготы и проездные.

Новогодний трамвай ходит по маршрутам №1 (борт №172) и №7 (борт 186).

Расписание маршрута №1:

Остановка «Улица Чкалова»: 8.27, 9.10, 9.53, 10.36, 12.02, 12.45, 13.28, 14.11, 14.54, 15.37,16.20, 17.03, 17.46, 18.29, 19.12.

Остановка «Улица Свердлова»: 8.48, 9.31, 10.14, 10.57, 12.23, 13.06, 13.49, 14.32, 15.15, 15.58, 16.41, 17.24, 18.07, 18.50, 19.32.

Расписание маршрута №7:

Рабочие дни.

Остановка «Улица Волгоградская»: 8.30, 10.02, 13.17, 14.50, 16.26, 18.03.

Остановка «Улица Свердлова»: 9.17, 10.48, 14.03, 15.36, 17.12, 18.49.

Выходные дни.

Остановка «Улица Волгоградская»: 8.43, 10.18, 11.56, 14.48, 16.20, 17.53.

Остановка «Улица Свердлова»: 9.29, 11.04, 12.42, 15.34, 17.06. 18.39.

ИСТОЧНИК KP.RU