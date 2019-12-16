В аварии в Рыбинске пострадали женщина и 3-летняя девочка

16 Дек. 18:34 2019-12-16T18:34:35+03:00

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Автомобиль «Мерседес» и Форд Фокус не поделили дорогу вчера, около шести часов вечера. «Мерседес», двигаясь по проспекту Революции со стороны улицы Ворошилова, не убедился в безопасности маневра и пытался развернуться. При этом водитель иномарки не предоставил преимущество Форду, который ехал в попутном направлении.

При столкновении иномарок пострадали два пассажира «Мерседеса»: 29-летняя женщина и девочка трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU