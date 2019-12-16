2019-12-16T10:36:03+03:00
Происшествия

В Рыбинске пассажирка такси украла у водителя мобильник и убежала

Женщина была пьяна
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пара приехала на адрес и отказалась платитьПара приехала на адрес и отказалась платитьФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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33-летняя жительница Рыбинска украла у таксиста телефон за 11 тысяч рублей. Она ехала в машине вместе со своим знакомым. Пассажиры были пьяны, и когда прибыли на адрес, то отказались платить за услуги такси.

После этого возникла ссора, а затем завязалась потасовка.

– Злоумышленница, воспользовавшись ситуацией, открыто похитила телефон водителя и скрылась с места происшествия, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту грабежа рыбинские правоохранители возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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