В Рыбинске пассажирка такси украла у водителя мобильник и убежала
Женщина была пьяна
Пара приехала на адрес и отказалась платитьФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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33-летняя жительница Рыбинска украла у таксиста телефон за 11 тысяч рублей. Она ехала в машине вместе со своим знакомым. Пассажиры были пьяны, и когда прибыли на адрес, то отказались платить за услуги такси.
После этого возникла ссора, а затем завязалась потасовка.
– Злоумышленница, воспользовавшись ситуацией, открыто похитила телефон водителя и скрылась с места происшествия, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту грабежа рыбинские правоохранители возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU