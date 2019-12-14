В Ярославле сотрудникам ООО «РЭП» не выплачивали зарплату с ноября прошлого года
Прокуратура Ярославля провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «РЭП» в связи с жалобами сотрудников организации. Установлено, что в нарушение закона некоторым работникам зарплата не выплачивалась с ноября 2018 года.
- По данному факту в отношении юридического лица прокурором города Ярославля вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В связи с выявленными нарушениями генеральный директор ООО «РЭП» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU