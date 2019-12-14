В Ярославле сотрудникам ООО «РЭП» не выплачивали зарплату с ноября прошлого года

СЕГОДНЯ 20:57 2019-12-14T20:57:53+03:00

Генеральный директор ООО «РЭП» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Прокуратура Ярославля провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «РЭП» в связи с жалобами сотрудников организации. Установлено, что в нарушение закона некоторым работникам зарплата не выплачивалась с ноября 2018 года.

- По данному факту в отношении юридического лица прокурором города Ярославля вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В связи с выявленными нарушениями генеральный директор ООО «РЭП» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU