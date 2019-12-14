2019-12-14T11:33:42+03:00
Происшествия

В Ярославской области на трассе М-8 автомобиль насмерть сбил человека

Авария произошла вблизи деревни Решетники
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом в темное время суток.Мужчина переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом в темное время суток.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области 13 декабря около половины седьмого вечера на 307 километре автомобильной дороге «Москва – Холмогоры» произошла смертельная авария. Автомобиль «Рено-Сценик», за рулем которого находился 28-летний мужчина, сбил 52-летнего пешехода.

- По предварительной информации мужчина переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом в темное время суток и без светоотражающих элементов на одежде, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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