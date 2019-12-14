Житель Ростова приговорен к исправительным работам из-за долга по алиментам

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-14T09:04:57+03:00

Пять процентов от заработной платы должника будут удерживаться в пользу государства. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мужчина не вносил плату с марта по сентябрь 2019 года

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В Ростове прокуратура поддержала обвинение по делу 46-летнего местного жителя, который не платил алименты своей шестилетней дочери. Установлено, что мужчина не вносил плату с марта по сентябрь 2019 года и накопил 60-тысячный долг.

- В декабре 2018 года за неуплату алиментов он был привлечен к административной ответственности, однако, мер к погашению задолженности не принял, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Фемида признала мужчину виновным, и назначила ему наказание в виде четырех месяцев исправительных работ. При этом пять процентов от заработной платы должника будут удерживаться в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU