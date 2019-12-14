Где три белых коня? Еще одни декабрьские выходные в Ярославской области пройдут без снега
Зато на следующей неделе насыплет сполна
В прошлом году в это время белоснежные покрывала уже укрыли городФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле уже пахнет морозом и духом Рождества, но снега в эти выходные еще не будет. Зато всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, область будет засыпать обильными осадками.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха понизится до -5 градусов. Днем станет чуть теплее – от -3 до +2 градусов.
Из-за разницы температур на дорогах возможен гололед, будьте осторожны.
В светлое время суток будет несильный юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду.
Метеорологическая видимость не ухудшится: 6000-9000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU