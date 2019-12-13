2019-12-13T20:02:29+03:00
Общество

Ярославские школьники поедут на благотворительный Кадетский бал танцевать полонез и мазурку

Он пройдет в Гостином дворе в Москве
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Сейчас в школе идут завершающие репетицииСейчас в школе идут завершающие репетицииФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Ученики кадетского класса школы №84 с сентября разучивали полонез, кадриль, мазурку, вальс и польку. С этими танцами юные кадеты представят Ярославль на Международном благотворительном Кадетском бале. Он состоится на следующей неделе в московском Гостином дворе.

— Трудность была в том, что дети никогда танцами не занимались. Тем не менее, мы выучили 15 танцев, они с элементами классического танца, а это всегда сложно. Уверена, что мы достойно выступим и представим Ярославль в Москве, — поделилась эмоциями учитель по внеурочной деятельности школы № 84 Надежда Масленникова.

В настоящий момент в школе идут завершающие репетиции. Девочкам сшили красивые платья, а для мальчиков подготовили фирменное обмундирование.

– IV Международный благотворительный Кадетский бал традиционно посвящён Дню Героев Отечества, а в этом году ещё 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны, – рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские школьники поедут на благотворительный Кадетский бал танцевать полонез и мазурку
Утки из Ярославля не хотят улетать на юг
В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей
Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены
В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра
По факту жестокого избиения подростка в Тутаеве возбуждено уголовное дело
В Ярославле с середины декабря до конца новогодних праздников перекроют центральные улицы
В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров
В Рыбинске для инвалидов открыли секцию по стрельбе
Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле
Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке
В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина
Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей
Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1
Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
На что копит ярославская молодежь?
Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов
Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей