Ярославские школьники поедут на благотворительный Кадетский бал танцевать полонез и мазурку

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-13T20:02:29+03:00

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Ученики кадетского класса школы №84 с сентября разучивали полонез, кадриль, мазурку, вальс и польку. С этими танцами юные кадеты представят Ярославль на Международном благотворительном Кадетском бале. Он состоится на следующей неделе в московском Гостином дворе.

— Трудность была в том, что дети никогда танцами не занимались. Тем не менее, мы выучили 15 танцев, они с элементами классического танца, а это всегда сложно. Уверена, что мы достойно выступим и представим Ярославль в Москве, — поделилась эмоциями учитель по внеурочной деятельности школы № 84 Надежда Масленникова.

В настоящий момент в школе идут завершающие репетиции. Девочкам сшили красивые платья, а для мальчиков подготовили фирменное обмундирование.

– IV Международный благотворительный Кадетский бал традиционно посвящён Дню Героев Отечества, а в этом году ещё 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны, – рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU