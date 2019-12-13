Утки из Ярославля не хотят улетать на юг

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-13T17:27:26+03:00

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Несмотря на то, что в Ярославль пришли морозы, местные утки не спешат перебираться в теплые края. Эта фотография сделана Леонидом Гуниным на реке Урочь в Заволжском районе города. Видно, что птицы вполне комфортно себя чувствуют и в жаркие страны не стремятся.

- Эта проблема характерна для последних нескольких лет, связана она с потеплением климата. Погода стоит осенне-весенняя, вполне комфортная для птиц, поэтому у них нет стимула лететь в Африку, Индию или на Кавказ, куда они обычно мигрируют - рассказывает орнитолог, ветеринарный врач Анастасия Митягова.

На самом деле, как говорят специалисты, перелетные птицы улетают на юг не потому, что здесь им холодно, ведь перья и пух способны защитить их даже в довольно сильные морозы. Птицы обычно совершают перелеты из-за отсутствия еды: зимой насекомые гибнут или впадают в спячку, вот и приходится пернатым перебираться туда, где пропитания достаточно.

Утки, которые живут в черте города, от нехватки пищи обычно не страдают, сердобольные ярославцы регулярно их подкармливают. Правда, не всегда правильно. Хлеб, который чаще всего люди несут на водоемы, - не самая лучшая пища для водоплавающих. Он гораздо легче всего, что обычно едят птицы в дикой природе, поэтому кишечник может забиться, что приведет к гибели.

- Хлеб – это углеводы, а у уток должен быть разнообразный рацион. Если есть такая возможность, приносите на водоемы комбикорм, он лучше всего сбалансирован, морковь, яблоки, творог или вареные яйца. Пищу можно просто закинуть в воду, - рекомендует Анастасия.

Несмотря на то, что птицы, как и любые живые существа, адаптируются под климат и прочие условия, риск погибнуть все же имеется. Например, прекратится подкормка или в сильный мороз может затянуться лунка и тогда утка просто вмерзнет в лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/749626" frameborder="0"></iframe> Утиное царство в Ярославле: перелет отменяется.Видео: Леонид Гунин/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU