2019-12-13T17:27:26+03:00
Общество

Утки из Ярославля не хотят улетать на юг

Их, видимо, и здесь неплохо кормят
Полина Вачнадзе
Поделиться:
"Умные" утки знают, какие водоемы обычно не замерзают. ФОТО: Леонид Гунин"Умные" утки знают, какие водоемы обычно не замерзают. ФОТО: Леонид Гунин
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Ярославль пришли морозы, местные утки не спешат перебираться в теплые края. Эта фотография сделана Леонидом Гуниным на реке Урочь в Заволжском районе города. Видно, что птицы вполне комфортно себя чувствуют и в жаркие страны не стремятся.

- Эта проблема характерна для последних нескольких лет, связана она с потеплением климата. Погода стоит осенне-весенняя, вполне комфортная для птиц, поэтому у них нет стимула лететь в Африку, Индию или на Кавказ, куда они обычно мигрируют - рассказывает орнитолог, ветеринарный врач Анастасия Митягова.

На самом деле, как говорят специалисты, перелетные птицы улетают на юг не потому, что здесь им холодно, ведь перья и пух способны защитить их даже в довольно сильные морозы. Птицы обычно совершают перелеты из-за отсутствия еды: зимой насекомые гибнут или впадают в спячку, вот и приходится пернатым перебираться туда, где пропитания достаточно.

Утки, которые живут в черте города, от нехватки пищи обычно не страдают, сердобольные ярославцы регулярно их подкармливают. Правда, не всегда правильно. Хлеб, который чаще всего люди несут на водоемы, - не самая лучшая пища для водоплавающих. Он гораздо легче всего, что обычно едят птицы в дикой природе, поэтому кишечник может забиться, что приведет к гибели.

- Хлеб – это углеводы, а у уток должен быть разнообразный рацион. Если есть такая возможность, приносите на водоемы комбикорм, он лучше всего сбалансирован, морковь, яблоки, творог или вареные яйца. Пищу можно просто закинуть в воду, - рекомендует Анастасия.

Несмотря на то, что птицы, как и любые живые существа, адаптируются под климат и прочие условия, риск погибнуть все же имеется. Например, прекратится подкормка или в сильный мороз может затянуться лунка и тогда утка просто вмерзнет в лед.

Утиное царство в Ярославле: перелет отменяется.Видео: Леонид Гунин/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утки из Ярославля не хотят улетать на юг
В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей
Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены
В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра
По факту жестокого избиения подростка в Тутаеве возбуждено уголовное дело
В Ярославле с середины декабря до конца новогодних праздников перекроют центральные улицы
В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров
В Рыбинске для инвалидов открыли секцию по стрельбе
Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле
Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке
В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина
Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей
Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1
Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
На что копит ярославская молодежь?
Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов
Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей