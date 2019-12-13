Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-13T16:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

14-летний Влад Перепелкин пропал в Рыбинске 10 октября. Мальчик вышел из дома в районе Веретье-2 и не вернулся. На поиски отправились волонтеры сразу нескольких отрядов. Разыскивала ребенка и полиция.

Сегодня поисковики сообщили, что мальчика больше можно не искать – он найден, жив и здоров. Где находился все эти три дня подросток не уточняется.

Тем временем, в Рыбинске продолжаются поиски пропавшей 14-летней девочки. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Дианы Буровниковой, сообщите по телефонам 8 (4855) 28-01-92, 8 (4855) 28-12-81 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU