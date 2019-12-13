Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены
Влад жив
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14-летний Влад Перепелкин пропал в Рыбинске 10 октября. Мальчик вышел из дома в районе Веретье-2 и не вернулся. На поиски отправились волонтеры сразу нескольких отрядов. Разыскивала ребенка и полиция.
Сегодня поисковики сообщили, что мальчика больше можно не искать – он найден, жив и здоров. Где находился все эти три дня подросток не уточняется.
Тем временем, в Рыбинске продолжаются поиски пропавшей 14-летней девочки. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Дианы Буровниковой, сообщите по телефонам 8 (4855) 28-01-92, 8 (4855) 28-12-81 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU