2019-12-13T15:54:23+03:00
Общество

В Ярославле с середины декабря до конца новогодних праздников перекроют центральные улицы

Мэрия просит горожан соблюдать правила дорожного движения
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ограничение на движение по Кирова, Нахимсона и Советской площади снимут 8 январяОграничение на движение по Кирова, Нахимсона и Советской площади снимут 8 январяФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле в период открытия катка и проведения спортивных мероприятий «Ярославская зима» на Советской площади, улице Кирова и Нахимсона 15 декабря с 6 часов утра до 8 января 00 часов будет введено временное ограничение движения транспорта.

– Просим вас быть предельно внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения, – обратились к горожанам в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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