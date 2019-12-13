2019-12-13T15:26:57+03:00
Общество

В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров

Странное поведение мужчины обсудили в соцсетях [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Как развлечь себя в конце рабочего дня/ФОТО: соцсетиКак развлечь себя в конце рабочего дня/ФОТО: соцсети
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Ярославцев возмутило странное поведение водителя маршрутки, который на рабочем месте смотрел кино.

– Вам было бы страшно? – спрашивает автор поста в паблике «Подслушано в Ярославле!».

Горожане поддерживали беседу и уговаривали пассажира не волноваться, и представить, что он едет не в маршрутке, а на аттракционе.

– За 26 рублей – 15 мин страха, и вы дома. Подумаешь, кино смотрит… Хорошо, что по телефону не разговаривает, а оставшимися частями тела сдачу кому-нибудь не сдает, – сыплются остроумия в комментариях.

Ярославцы даже предположили, что водитель-киноман смотрит «Остаться в живых» или «Пункт назначения». Или это не водитель вовсе, а кондуктор, а общественный транспорт в Ярославле давно стал беспилотником.

– А кто запрещал смотреть фильмы на рабочем месте? – искренне удивляется пользователь с ником Женька.

И, действительно, кто?

Водитель маршрутки в Ярославле .ВИДЕО: "Подслушано в Ярославле!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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