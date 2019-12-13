В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров
Ярославцев возмутило странное поведение водителя маршрутки, который на рабочем месте смотрел кино.
– Вам было бы страшно? – спрашивает автор поста в паблике «Подслушано в Ярославле!».
Горожане поддерживали беседу и уговаривали пассажира не волноваться, и представить, что он едет не в маршрутке, а на аттракционе.
– За 26 рублей – 15 мин страха, и вы дома. Подумаешь, кино смотрит… Хорошо, что по телефону не разговаривает, а оставшимися частями тела сдачу кому-нибудь не сдает, – сыплются остроумия в комментариях.
Ярославцы даже предположили, что водитель-киноман смотрит «Остаться в живых» или «Пункт назначения». Или это не водитель вовсе, а кондуктор, а общественный транспорт в Ярославле давно стал беспилотником.
– А кто запрещал смотреть фильмы на рабочем месте? – искренне удивляется пользователь с ником Женька.
И, действительно, кто?
Водитель маршрутки в Ярославле .ВИДЕО: "Подслушано в Ярославле!"
ИСТОЧНИК KP.RU