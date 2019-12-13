В Рыбинске для инвалидов открыли секцию по стрельбе

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-13T15:26:05+03:00

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И не просто учатся, а уже готовятся к своему первому серьезному турниру. В спортивной школе №10 занимается четыре человека – мужчина и три женщины. Тренируются а азартом, ежедневно, не менее двух часов. Приятный бонус – все занятия бесплатные.

- Несколько лет назад на школьные соревнования стали приезжать паралимпийцы. Причем они не требовали для себя особой программы, а стреляли наравне со здоровыми спортсменами и иногда даже выигрывали. Наблюдая за этим, старший тренер нашей школы решила организовать группу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители Министерства спорта заинтересовались нашей работой. В этом году они приедут на соревнования, будут изучать наш опыт, рассмотрят возможности оказания поддержки, - рассказал директор спортивной школы №10 Александр Марков.

В декабре в Рыбинске пройдет XXI турнир памяти Устинова-Иванова, в котором примут участие спортсмены из многих регионов, в том числе и инвалиды. И пусть о победе говорить еще пока рано, в данной ситуации участие наравне с призерами Олимпийских игр – уже победа.

ИСТОЧНИК KP.RU