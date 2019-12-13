Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-13T15:16:38+03:00

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В полицию Рыбинска обратился мотоциклист. Его железного коня кто-то поломал, пока мужчина был занят своими делами. Полицейские нашли виновника. Им оказался знакомый пострадавшего.

34-летний мужчина напился и шел по улице, когда случайно увидел байк, припаркованный возле торгового центра на улице Луначарского. Он узнал мотоцикл своего знакомого, с которым был в напряженных отношениях. Исподтишка он решил сделать пакость неприятному душе человеку. Мужчина пнул мотоцикл и опрокинул его. Ущерба вышло на 30 тысяч рублей.

-Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU