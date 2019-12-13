В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
По данным департамента дорожного хозяйства Ярославской области, более четверти тяжеловесных машин, которые проходят по трассам региона, перегружены. Из-за этого быстрее изнашивается дорожное покрытие и создается риск для участников движения. Автоматизированные пункты должны ситуацию изменить.
До конца года оборудуют три пункта контроля веса. Недалеко от села Курба на направлении Тутаев – Шопша; на трассе Р79 Иваново – Писцово - Гаврилов-Ям – Ярославль рядом с существующим стационарным потом весового контроля; на Юго-Западной окружной дороге Ярославля около Ивняков.
Уже установлены барьеры, идет прокладка электрокабеля, делают фундаменты под информационные табло. До 2024 года в области будут поставлены шест аналогичных пунктов контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU