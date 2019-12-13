2019-12-13T14:39:35+03:00
Общество

В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта

До конца года их оборудуют у Курбы, Ивняков и на трассе Р79
Полина Вачнадзе
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До 2024 года в области будут поставлены шест аналогичных пунктов контроля. ФОТО: правительство Ярославской областиДо 2024 года в области будут поставлены шест аналогичных пунктов контроля. ФОТО: правительство Ярославской области
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По данным департамента дорожного хозяйства Ярославской области, более четверти тяжеловесных машин, которые проходят по трассам региона, перегружены. Из-за этого быстрее изнашивается дорожное покрытие и создается риск для участников движения. Автоматизированные пункты должны ситуацию изменить.

До конца года оборудуют три пункта контроля веса. Недалеко от села Курба на направлении ТутаевШопша; на трассе Р79 Иваново – Писцово - Гаврилов-Ям – Ярославль рядом с существующим стационарным потом весового контроля; на Юго-Западной окружной дороге Ярославля около Ивняков.

Уже установлены барьеры, идет прокладка электрокабеля, делают фундаменты под информационные табло. До 2024 года в области будут поставлены шест аналогичных пунктов контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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