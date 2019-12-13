2019-12-13T14:39:03+03:00
Происшествия

В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина

На дороге Иваново-Ярославль в Гаврилов-Ямском районе «четырнадцатая» столкнулась с «Тойотой» и «Газелью»
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославль Live/vk.comЯрославль Live/vk.com
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В пятницу, 13 декабря, в Ярославской области произошло жуткое ДТП. На дороге Иваново-Ярославль в Гаврилов-Ямском районе «четырнадцатая» модель «Лады» выехала на встречную полосу, столкнулась с «Тойотой» и влетела в «Газель».

Мощнейший удар пришелся на водительскую сторону. Кузов «Лады» смяло до заднего ряда сидений. Легковушкой управляла 37-летняя женщина. Она скончалась на месте.

На месте работали спасатели, медики и ДПС. Проводится проверка по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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