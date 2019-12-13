Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-13T14:22:20+03:00

А потом извинялся и благодарил за то, что его машину остановили

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Нигде не работающий житель Москвы приехал в Череповец, где очень хорошо отметил с другом их встречу. Проспавшись, но не до конца, он погнал обратно в столицу. Причем именно погнал – сотрудники ГИБДД зафиксировали скорость примерно в 160 км/час. Нарушителя пытались остановить в Любимском районе, но не вышло, задержать его получилось только в Ярославском районе.

И тут москвич начал сорить деньгами. Сидя в патрульной машине, прямо «на глазах» у видеорегистратора, мужчина достал пачку денег и начал совать их патрульному. Тот отказался и напомнил, что дача взятки наказуема. Но это пьяного водителя не остановило. Сумма увеличилась до 50 тысяч рублей, но и это гостя столицы не спасло.

Управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки за незаконное бездействие».

- Обвиняемый вину свою полностью признал. Смягчающими обстоятельствами является то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые и у него на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок, - пояснил помощник прокурора Ярославского района Овсен Ханджян. – Гособвинение запросило наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Свое решение суд огласит в ближайшее время.

На суде москвич попросил передать сотрудникам ГИБДД благодарность, за то, что те его остановили, потому что случиться могло непоправимое: водитель ехал на огромной скорости и, судя по анализу крови, перед этим выпил не менее одной бутылки крепкого спиртного и еще не успел протрезветь.

ИСТОЧНИК KP.RU