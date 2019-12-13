Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-13T13:38:32+03:00

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Вчера Ярославский областной суд до 13 января включительно продлил срок задержания под стражей в следственном изоляторе двум бывшим сотрудникам ярославской ИК-1 Дмитрию Никитенко и Сардору Зиябову. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Под домашним арестом до 5 марта останется еще один фигурант этого громкого дела – Сергей Ефремов. Он свою вину признал, начал сотрудничество со следствием и дал показания, в том числе и на своих бывших коллег, которые участвовали в пытках заключенных.

Напомним, что скандал вокруг исправительной колонии №1 разразился летом этого года. В сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники ИК пытают заключенного Евгения Макарова – бьют палками по пяткам, не обращая внимание на его крики. Причем, 10-минутный ролик был снят еще год назад.

В колонии, сразу после того, как видео было размещено в соцсетях и СМИ, начались проверки, было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU