2019-12-13T13:10:25+03:00
Общество

Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам

Украшение вернули нерадивому отцу
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП России по Ярославской областиФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославские приставы арестовали у неплательщика алиментов золотую цепочку весом около 10 граммов.

– Имея задолженность перед собственным ребенком, должник игнорировал решение суда по выплате алиментов и не погашал задолженность по исполнительному производству, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Мужчина задумался и на следующий день принес приставу квитанцию об оплате задолженности. Отец выплатил ребенку законные 15 тысяч рублей.

Драгоценное украшение вернули ярославцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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