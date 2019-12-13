Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
Украшение вернули нерадивому отцу
ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославские приставы арестовали у неплательщика алиментов золотую цепочку весом около 10 граммов.
– Имея задолженность перед собственным ребенком, должник игнорировал решение суда по выплате алиментов и не погашал задолженность по исполнительному производству, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
Мужчина задумался и на следующий день принес приставу квитанцию об оплате задолженности. Отец выплатил ребенку законные 15 тысяч рублей.
Драгоценное украшение вернули ярославцу.
ИСТОЧНИК KP.RU