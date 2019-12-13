На что копит ярославская молодежь?

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-13T12:59:24+03:00

По оценке респондентов, их накоплений должно хватить примерно на 7 месяцев жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ярославль уверенно вошел в топ-то городов, в которых больше всего молодых людей копят деньги. В основном, накопления являются своего рода резервом на случай непредвиденных обстоятельств, а еще в приоритетах – покупка жилья и отдых.

Опрос проводился в 37 городах, население которых более 500 тысяч человек, среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. 70% делают накопления регулярно или хотя бы от случая к случаю, к такому выводу пришли «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».

В топ-10 городов, где молодежь серьезно относится к финансам, вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань.

30% опрошенных тратят все, что зарабатывают, 36% - копят от случая к случаю, 34% откладывают деньги регулярно. У некоторых специально для этих целей открыты вклады, другие предпочитают иметь стратегический запас в виде наличных.

По оценке респондентов, их накоплений должно хватить примерно на 7 месяцев жизни, если вдруг останутся без работы. Но это при крайне скромном и продуманном расходе денег.

Четверть из тех, кто делает накопления, откладывают на непредвиденные обстоятельства, например, аварии, болезни, несчастные случаи. 17% копят на квартиру, 16% - на путешествия и отдых, по 12% - на ремонт и машину. 7% опрошенных молодых людей формируют накопления, чтобы потом получать доход за счет инвестиций. 4% откладывают на будущую пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU