2019-12-13T12:30:26+03:00
Общество

Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов

Местная администрация исполнила решение суда
Полина Вачнадзе
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Администрация района решение суда все же исполнила. ФОТО: УФССП по Ярославской областиАдминистрация района решение суда все же исполнила. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Нарекания прокуратуры Некрасовского района вызвал участок дороги Щебунино – Красный Профинтерн – Аббакумцево, который находился в крайне неудовлетворительном состоянии. На дороге были ямы и просадки, по которым «прыгали» автомобили, имелась угроза дорожно-транспортных происшествий.

По итогам проверки прокуратура направила в суд икс с требованием привести проезжую часть в нормативное состояние, суд это заявление удовлетворил.

- Исполнительный документ поступил к приставам Некрасовского района в августе этого года. Судебный пристав-исполнитель применил весь комплекс мер принудительного характера: вручил требование исполнить решение суда, предупредил об административной ответственности, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

И эти меры принесли результаты. Администрация района решение суда все же исполнила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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