Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-13T11:00:01+03:00

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В магазине на Ленинградском проспекте 32-летний мужчина отжал одну дверь магазина и подобрал ключи ко второй. Затем он проник во внутрь и украл 22 тысячи рублей.

Полиция задержала грабителя.

Выяснилось, что он уже совершил несколько похожих краж в Дзержинском районе больше, чем на 120 тысяч рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждены уголовные дела, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ярославец может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU