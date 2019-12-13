Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей
И попался полиции
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В магазине на Ленинградском проспекте 32-летний мужчина отжал одну дверь магазина и подобрал ключи ко второй. Затем он проник во внутрь и украл 22 тысячи рублей.
Полиция задержала грабителя.
Выяснилось, что он уже совершил несколько похожих краж в Дзержинском районе больше, чем на 120 тысяч рублей.
– Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждены уголовные дела, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ярославец может лишиться свободы на срок до пяти лет.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU