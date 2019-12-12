Журналисты «КП-Ярославль» стали победителями конкурса «ПозициЯ»

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-12T18:49:25+03:00

В этом году на конкурс было подано более 200 заявок

Изменить размер текста: A A

И вот стали известны имена лучших из лучших! Главный редактор газеты «Комсомольская правда - Ярославль» Наталья Лихаднева стала первой в номинации «Лучший материал в электронных и печатных СМИ о реализации национальных проектов на территории региона». А редактор сайта «КП-Ярославль» Роман Рыжиков награжден дипломом третьей степени за «Лучший репортаж в печатном СМИ».

В этом году конкурс «ПозициЯ» проводился уже в седьмой раз. Традиционно были выбраны авторы самых интересных теле- и радиопрограмм, лучшие телеведущие, журналисты, операторы и материалы.

- Этот конкурс, организованный управлением массовых коммуникаций правительства области, позволяет оценить уровень журналистики в регионе, определить, кто сегодня является первым в том или ином жанре или специализации, - сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин, приветствуя участников «Позиции».

ИСТОЧНИК KP.RU