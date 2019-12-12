Какие города Ярославской области нравятся художникам?

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-12T10:27:51+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvill.ru в социальных сетях провел опрос и составил топ лучших мест для творческого отдыха. Города Золотого кольца России, многие из которых находятся в Ярославской области, заняли в рейтинге седьмое место, набрав 2,4% голосов.

На первом месте – Крым. За него проголосовали 45,7% опрошенных. На втором – Байкал, на третьем – Санкт-Петербург. Замыкают топ-9 Москва и Татарстан, разделившие 8 и 9 места.

В Золотое Кольцо России входят Сергиев Посад, Переславль, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир

ИСТОЧНИК KP.RU