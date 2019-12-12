В Ярославле мужчине в баре понравилась цепочка и он ее сорвал
Украшение стоит 25 тысяч рублей
Ярославцу грозит до четырех летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заявление в полицию о грабеже написал молодой человек. Ночью он отдыхал в кафе на улице Кирова в Ярославле и одному из посетителей приглянулась его золотая цепочка.
Недолго думая, грабитель ее похитил. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Подозреваемого нашли быстро: им оказался ранее уже судимый 21-летний житель Ярославского района. Похищенную ювелирку он оперативно сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU