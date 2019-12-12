2019-12-12T09:16:56+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчине в баре понравилась цепочка и он ее сорвал

Украшение стоит 25 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославцу грозит до четырех летЯрославцу грозит до четырех летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заявление в полицию о грабеже написал молодой человек. Ночью он отдыхал в кафе на улице Кирова в Ярославле и одному из посетителей приглянулась его золотая цепочка.

Недолго думая, грабитель ее похитил. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли быстро: им оказался ранее уже судимый 21-летний житель Ярославского района. Похищенную ювелирку он оперативно сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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