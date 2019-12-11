2019-12-11T16:48:52+03:00
Общество

Ночь, улица, фонарь... Нуар, опасный для жизни

Над головами жителей Пятерки буквально повисла угроза
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Подслушано Ярославль/vk.comФото: Подслушано Ярославль/vk.com
Изменить размер текста:

- Фото точно отражает мое нервное состояние – шутят пользователи ярославских соцсетей над фонарем, на проводе повисшем над головами и припаркованными машинами.

Автор публикации в группе «Подслушано Ярославль» в Вконтакте утверждает, что опасность поджидает жителей Пятерки – именно там он сделал снимок, больше похожий на декорации к мрачному кино.

- Как обычно, пока кого-нибудь не покалечит, никто не пошевелится, - считает Оксана Дубовик.

Если этот фонарь все-таки упадет кому-нибудь на голову или на чью-то машину, вы можете обратиться в ЕДДС по номеру: +7 (4852) 40-40-40. Но лучше не дожидаться несчастных случаев.

Кстати, совсем недавно власти отчитались о проведенном мониторинге уличного освещения. В пресс-службе мэрии сообщили, что обратили внимание на проблему именно после публикации в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области за незаконную вырубку елей грозит штраф и тюрьма
Ярославские приставы рассекретили секретную сделку
В Углич доставили новогоднюю ёлку
Что нельзя делать во время «НаШествия» Дедов Морозов в Рыбинске
В Ярославле увеличат число трамваев
Пьяный ярославец пытался уехать от сотрудников ДПС, но попался
Дмитрий Миронов высказался по поводу многоэтажной застройки Заволжья
В Ярославль приедет Дед Мороз из Великого Устюга
В Ярославской области за год браконьеры нанесли 23 миллиона рублей ущерба охотничьим ресурсам
В Ярославской области задержали пятерых преступников в федеральном розыске
Житель Ярославской области примерил новые кроссовки, ударил продавца по лицу и выбежал из магазина
В Ярославской области бесплатно покажут кино
В Ярославле отремонтировали автобусы и начали ремонт троллейбусов
Костромича осудили за кражу украшений у сожительницы из Ярославля
Токийский дрифт по-ярославски: внедорожник уходил от погони по центральным улицам 30 минут
Ярославские следователи передали в суд дело женщины, которая привязывала приемного сына к столбу
В Ярославле волонтеры будут помогать водителям искать объездные пути на Тутаевском шоссе
Город Ярославской области вошел в чисто тех, где можно снять самый дешевый коттедж на Новый год
В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника
Ярославские чемпионки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах
В Ярославской области откроется резиденция Рыбинской снежинки
В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь
Актер ярославского ТЮЗа стал лауреатом «Золотой маски»
Агрессивную жительницу Брагино в Ярославле осудили за нападение на полицейского
Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей
Ярославский клуб «Боец» привез три «золота» с турнира по тайскому боксу в Воронеже
В детской поликлинике Ярославля открылся современный лор-кабинет