Ночь, улица, фонарь... Нуар, опасный для жизни

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-11T16:48:52+03:00

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- Фото точно отражает мое нервное состояние – шутят пользователи ярославских соцсетей над фонарем, на проводе повисшем над головами и припаркованными машинами.

Автор публикации в группе «Подслушано Ярославль» в Вконтакте утверждает, что опасность поджидает жителей Пятерки – именно там он сделал снимок, больше похожий на декорации к мрачному кино.

- Как обычно, пока кого-нибудь не покалечит, никто не пошевелится, - считает Оксана Дубовик.

Если этот фонарь все-таки упадет кому-нибудь на голову или на чью-то машину, вы можете обратиться в ЕДДС по номеру: +7 (4852) 40-40-40. Но лучше не дожидаться несчастных случаев.

Кстати, совсем недавно власти отчитались о проведенном мониторинге уличного освещения. В пресс-службе мэрии сообщили, что обратили внимание на проблему именно после публикации в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU