В связи с обращениями ярославцев в городе провели мониторинг уличного освещения
В первую очередь комиссия проверила улицу Угличскую
На данный момент освещение на улице частично восстановлено.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле прошёл мониторинг качества уличного освещения. Проверка была инициирована в связи с постоянными жалобами жителей разных районов города.
- Один из граждан, разместивший обращение в социальных сетях, указал, что большие проблемы с освещённостью наблюдаются на улице Угличской, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Её комиссия и проверила в первую очередь.
В ходе проверки выяснилось, что на Угличской не работали девять фонарей. На данный момент освещение на улице частично восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU