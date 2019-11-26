2019-11-26T17:04:58+03:00
Общество

В связи с обращениями ярославцев в городе провели мониторинг уличного освещения

В первую очередь комиссия проверила улицу Угличскую
Полина ЗАЙЦЕВА
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На данный момент освещение на улице частично восстановлено.На данный момент освещение на улице частично восстановлено.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле прошёл мониторинг качества уличного освещения. Проверка была инициирована в связи с постоянными жалобами жителей разных районов города.

- Один из граждан, разместивший обращение в социальных сетях, указал, что большие проблемы с освещённостью наблюдаются на улице Угличской, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Её комиссия и проверила в первую очередь.

В ходе проверки выяснилось, что на Угличской не работали девять фонарей. На данный момент освещение на улице частично восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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