Что нельзя делать во время «НаШествия» Дедов Морозов в Рыбинске

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-11T15:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

14 декабря в Рыбинске пройдет «НаШествие Дедов Морозов». В администрации города обсудили меры безопасности на этом мероприятии, так как принять участие планируют более двух тысяч человек.

Во время шествия перекроют центральную часть города: маршруты для объезда уже разработаны.

– При формировании двухтысячной костюмированной колонны пропуск в зону построения на улице Крестовой в районе площади Дерунова будет осуществляться через пропускные пункты, в работе которых будут задействованы сотрудники полиции с ручными металлоискателями, – сообщили в пресс-службе администрации.

Также предпринимателям порекомендовали не продавать алкоголь и пиво в точках рядом с локацией, где будет проходить «НаШествие».

Кроме этого, в зоне проведения не будут работать батуты, карусели, самоходные машины, аттракционы с дротиками, катание на лошадях и пони и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU