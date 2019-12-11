2019-12-11T14:19:17+03:00
Происшествия

Пьяный ярославец пытался уехать от сотрудников ДПС, но попался

Уголовное дело передали в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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Нарушителя задержали и на месте провели освидетельствованиеНарушителя задержали и на месте провели освидетельствованиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце августа 2019 года 34-летний житель Ярославля был пьян, но сел за руль своего автомобиля и поехал кататься. В Заволжском районе мужчина заметил сотрудников ДПС и начал от них скрываться. Нарушителя задержали и на месте провели освидетельствование. Опьянение подтвердилось.

– Ранее злоумышленник был судим за аналогичное деяние по статье 264.1 УК РФ, однако должных выводов для себя не сделал, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

На него снова возбудили уголовное дело. Пьяный водитель может отправиться за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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