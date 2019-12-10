В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника
Он ударил ножом в сердце и легкое
Расследованием этого дела занимались сотрудники полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Кировского района направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летнего ярославца-бомжа. Он обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений.
Заварушка между мужчинами произошла летом этого года в заброшенном доме на улице Трефолева. Во время ссоры обвиняемый ударил собутыльника ножом в грудь и повредил ему сердце и легкое.
Расследованием этого дела занимались сотрудники полиции. Сейчас оно передано для рассмотрения в суд.
Бомжу грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU