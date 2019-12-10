В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника

СЕГОДНЯ 18:27 2019-12-10T18:27:57+03:00

Он ударил ножом в сердце и легкое

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Кировского района направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летнего ярославца-бомжа. Он обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений.

Заварушка между мужчинами произошла летом этого года в заброшенном доме на улице Трефолева. Во время ссоры обвиняемый ударил собутыльника ножом в грудь и повредил ему сердце и легкое.

Расследованием этого дела занимались сотрудники полиции. Сейчас оно передано для рассмотрения в суд.

Бомжу грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU