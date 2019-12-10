Ярославские чемпионки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-10T17:33:19+03:00

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Ярославские спортсменки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах. Два золота и три бронзы девушки привезли из польского города Познань, где соревновались около 400 человек.

- Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднялась Екатерина Михайлушкина, став обладательницей золота на дистанциях 100 и 200 метров, - поделились а пресс-службе Правительства Ярославской области. - Также в ее активе бронза в заплыве на 50 метров. Кроме того, ярославская спортсменка Юлия Григорьева пришла третьей в заплывах на 100 и 200 метров.

Стоит отметить, что обе спортсменки являются воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва №4.

ИСТОЧНИК KP.RU