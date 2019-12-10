В Ярославской области откроется резиденция Рыбинской снежинки

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-10T17:30:56+03:00

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Презентация нового сказочного бренда Рыбинска состоится 14 декабря в 11 часов в ДК «Вымпел». Вот уже третий год подряд во время НаШествия в городе устанавливают самую большую снежинку в стране.

Резиденция Рыбинской снежинки станет новым культурно-познавательным проектом. Для юных рыбинцев здесь подготовлена программа с играми, конкурсами, сюрпризами, научными шоу, будет организована фотосессия. Побывать в резиденции можно не только в день ее открытия: она будет работать все выходные и 5 января. Все желающие получат новогоднее предсказание и смогут загадать желание, сидя на волшебном троне.

На открытии резиденции Дед Мороз из Великого Устюга подарит Рыбинску Снежинку и поздравит всех с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU