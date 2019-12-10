В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь
Из-за перекрытия участка на Тутаевском шоссе были организованы объездные пути, но в первый же день оказалось, что проблемы есть и большие. Улица Пашуковская сильно заболочена и автомобили сразу же увязли в грязи и глине.
- Сейчас подрядная организация по возможности уберет глину и подсыплет проблемные места асфальтовой крошкой, - пообещал директор ДГХ Ярослав Овчаров.
Кроме того, она и дальше должна будет следить за состояние объездной дороги и делать ремонт в случае возникновения проблем.
Помимо подсыпки проблемной дороги, было решено сделать дополнительный подъезд с выходом на улицу Пашуковскую и внести изменения в работу светофоров, чтобы увеличить проходимость транспорта.
Напоминаем, что из-за капитального ремонта на участке Тутаевского шоссе, проезд там был закрыт для транспорта. Колесить по объездным путям брагинцам придется до середины мая следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU