В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-10T17:15:31+03:00

Колесить по объездным путям брагинцам придется до середины мая следующего года. Фото: Мэрия Ярославля

В первый же день, как закрыли Тутаевское шоссе, у жителей улицы Пашуковская возникли большие проблемы

Изменить размер текста: A A

Из-за перекрытия участка на Тутаевском шоссе были организованы объездные пути, но в первый же день оказалось, что проблемы есть и большие. Улица Пашуковская сильно заболочена и автомобили сразу же увязли в грязи и глине.

- Сейчас подрядная организация по возможности уберет глину и подсыплет проблемные места асфальтовой крошкой, - пообещал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Кроме того, она и дальше должна будет следить за состояние объездной дороги и делать ремонт в случае возникновения проблем.

Помимо подсыпки проблемной дороги, было решено сделать дополнительный подъезд с выходом на улицу Пашуковскую и внести изменения в работу светофоров, чтобы увеличить проходимость транспорта.

Напоминаем, что из-за капитального ремонта на участке Тутаевского шоссе, проезд там был закрыт для транспорта. Колесить по объездным путям брагинцам придется до середины мая следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU