Актер ярославского ТЮЗа стал лауреатом «Золотой маски»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-10T17:01:06+03:00

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Виталий Стужев не так давно отпраздновал свой 80-летний юбилей. Он служил в театрах Липецка, Мурманска, Брянска, Вологды, Барнаула, Красноярска, Грозного и Ярославля, где 8 лет отдал Первому русскому, а с 1999 года является ведущим мастером ТЮЗа.

В его послужном списке более 200 ролей, а том числе около 50 – заглавных. Он играл постановках по произведениям Шекспира, Островского, Чехова, Мольера, Шоу, Дюма, Гоголя, Горького и многих других. В «портфолио» - и моноспектакли, и роль в фильме «Старики».

Всего премию за вклад в развитие театра получат 14 человек. Среди них – Светлана Немоляева, Нина Гуляева, Людмила Петрушевская. Церемония вручения наград пройдет 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU