Агрессивную жительницу Брагино в Ярославле осудили за нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-10T16:50:04+03:00

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36-летняя жительница Дзержинского района ранее судима не была. Теперь же на ней уголовная статья и необходимость заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Она обвинялась в примении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

Под горячую руку женщины попались полицейские, которые остановили машину: им поступило сообщение, что в районе одного из домов на проспекте Дзержинского за рулем находится пьяный водитель. Из «Тойоты» вышла разгневанная ярославна и начала толкать одного из полицейских. Чтобы ее угомонить, пришлось надеть наручники, но это не помогло.

- Выражая свое недовольство, женщина в грубой форме, выражаясь нецензурно, высказала в адрес сотрудников полиции оскорбления, чем унизила их честь и достоинство. Кроме того, сопротивляясь, она нанесла удар головой в область груди и не менее 10 ударов ногами в область ног полицейского, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Назначая наказание, суд учел, что дебоширка раскаялась, ранее не была судима и воспитывает двоих детей. Ей был назначен штраф – 10 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU