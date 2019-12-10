2019-12-10T16:34:34+03:00
Спорт

Ярославский клуб «Боец» привез три «золота» с турнира по тайскому боксу в Воронеже

Наши спортсмены стали лучшими среди полупрофессионалов
Роман РЫЖИКОВ
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Слева направо: Владислав Митягов - "золото", Андрей Таратин - "серебро", Денис Карташов, старший тренер, Павел Сабиров - "золото", Анастасия Маринина - "золото". Фото: клуб "Боец" Ярославль/vk.comСлева направо: Владислав Митягов - "золото", Андрей Таратин - "серебро", Денис Карташов, старший тренер, Павел Сабиров - "золото", Анастасия Маринина - "золото". Фото: клуб "Боец" Ярославль/vk.com
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В Воронеже состоялся ежегодный турнир по тайскому боксу «Один на один». Ярославль на ринге представлял клуб «Боец». Наши спортсмены стали лучшими среди проаматоров, то есть полупрофессионалов. Ярославцы завоевали три «золота» и одно «серебро».

- Хотим выразить слова благодарности организаторам данного турнира за приглашение и тёплый приём, - сказал руководитель и старший тренер клуба «Боец» Денис Карташов. - Само мероприятие прошло на высоком уровне и в дружеской атмосфере . Спортсмены показали яркие бои, а судьи справедливое судейство.

Фото: клуб "Боец" Ярославль/vk.com

Фото: клуб "Боец" Ярославль/vk.com

Первые места завоевали Павел Сабиров, Чемпион Ярославской области по тайскому боксу, Анастасия Маринина, мастер спорта по восточному единоборству, многократный победитель чемпионатов и кубков России, чемпион Ярославской области по тайскому боксу, Владислав Митягов, Чемпион области по кикбоксингу, победитель и призёр турниров по тайскому боксу. Он же получил приз за лучшую технику. На второй ступени пьедестала оказался Андрей Таратин, Чемпион области по тайскому боксу. Спортсмен полностью «забрал» первый раунд, но снялся во втором из-за травмы. Это не помешало Андрею получить приз за лучший бой вечера. Желаем бойцу скорейшего восстановления и крепкого здоровья.

Напомним, в октябре тайские боксеры уверенно завоевали золотые и серебряные медали на чемпионате города по кикбоксингу.

Поздравляем спортсменов и тренера с заслуженной победой, желаем прославлять ярославский тайский бокс и родной клуб на российских и мировых соревнованиях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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