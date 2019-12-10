В детской поликлинике Ярославля открылся современный лор-кабинет
Стоимость оборудования – 1,7 миллиона рублей
Лор-комбайн – это оптимально организованное рабочее место врача. ФОТО: правительство Ярославкой области
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Новый отоларингологический кабинет открылся в детской поликлинике №1 ЦГБ Ярославля. Здесь установлен лор-комбайн, который позволяет проводить эффективную диагностику и лечение.
Лор-комбайн – это оптимально организованное рабочее место врача, оборудованное аппаратными устройствами и инструментами. Все процедуры, выполненные на этом оборудовании, более эффективны, безопасны и малозатратны по времени.
В этом году для детских больниц и поликлиник было закуплено техники на 106 миллионов рублей. Новое оборудование получат 10 медучреждений региона.
ИСТОЧНИК KP.RU