В Ярославле изменится режим работы нескольких автобусов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-10T14:48:13+03:00

Уберут четыре маршрута и пустят новые

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Изменения произойдут 16 декабря. Мэрия города просит учесть новое расписание при планировании своих поездок.

Автобус №9Т «Торговый переулок – ЯЗХМ»:

РАСПИСАНИЕ

Открывается движение по маршруту №41 «Ярославль Главный – поселок Прибрежный»:

- в прямом направлении: остановка «Ярославль Главный» - Привокзальная площадь – улица Свободы – улица Городской вал – Мышкинский проезд – развязка моста через реку Которосль нижний ярус (под Толбухинским мостом) – Которосльная набережная – Московский проспект развязка моста через реку Которосль – Московский проспект – площадь Подвойского – проспект Фрунзе – улица Индустриальная – улица Пирогова – Костромское шоссе – до остановочного пункта «Поселок Прибрежный».

- в обратном направлении: остановка «Поселок Прибрежный» - Костромское шоссе - улица Пирогова – улица Индустриальная – проспект Фрунзе – Московский проспект – Московский проспект развязка моста через реку Которосль нижний ярус – Которосльная набережная – развязка моста через реку Которосль нижний ярус (под Толбухинским мостом) – Мышкинский проезд – улица Городской Вал – улица Свободы – Привокзальная площадь – до остановочного пункта «Ярославль Главный»;

РАСПИСАНИЕ

Также запускается маршрут № 42 «15 МКР – поселок Куйбышева». Схема движения автобусов по маршруту:

- в прямом направлении: от остановочного пункта «15 МКР» - Ленинградский проспект - проспект Октября – площадь Карла Маркса – проспект Октября – Красная площадь – улица Ушинского – площадь Волкова – улица Комсомольская – Богоявленская площадь - Московский проспект - площадь Подвойского - проспект Фрунзе - улица Попова - улица Пирогова - улица Индустриальная – до остановочного пункта «Поселок Куйбышева».

- в обратном направлении: от остановочного пункта «Поселок Куйбышева» - улица Индустриальная – проспект Фрунзе – Московский проспект – Богоявленская площадь – улица Первомайская – площадь Волкова – улица Первомайская – Красная площадь – проспект Октября – площадь Карла Маркса – проспект Октября – Ленинградский проспект – до остановочного пункта «15 МКР».

РАСПИСАНИЕ

Открывается движение автобусов маршрута № 97С «Богоявленская площадь – фабрика «Красный перевал». Схема движения автобусов по маршруту:

- в прямом направлении: от остановочного пункта «Богоявленская площадь» - улица Первомайская – площадь Волкова – улица Первомайская – Красная площадь – проспект Октября – площадь Карла Маркса – проспект Октября – Ленинградский проспект – улица Бабича – Тутаевское шоссе – улица Большая Норская – до остановочного пункта «Фабрика «Красный перевал».

- в обратном направлении: от остановочного пункта «Фабрика «Красный перевал» - улица Большая Норская – Тутаевское шоссе – улица Бабича – Ленинградский проспект – проспект Октября – Красная площадь - Улица Ушинского – площадь Волкова - Комсомольская площадь – до остановочного пункта «Богоявленская площадь».

РАСПИСАНИЕ

Отменяются автобусы №41 «Богоявленская площадь – поселок Прибрежный», №42 «ЯЗХМ – поселок Куйбышева», №49 «Улица Ярославская – Ярославль Главный», №18М «15 МКР – Московский вокзал».

ИСТОЧНИК KP.RU