Как ярославцы будут отдыхать в новогодние каникулы и другие государственные праздники

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-10T14:01:59+03:00

31 декабря по закону вы можете уйти с рабочего места на час раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спойлер: 23 февраля отметим за три дня, а 8 марта – за два

Изменить размер текста: A A

До новогодних праздников осталось совсем чуть-чуть: каких-то три недели. К сожалению, 31 декабря в этом году день рабочий, но ваш работодатель может сделать его внеплановым выходным. Если этого не случилось, остается надеяться на правила Минтруда: по закону вы можете уйти с рабочего места на час раньше.

Новогодние каникулы будут длиться 8 дней – с 1 по 8 января. Вместе со всей страной 23 февраля ярославцы отметят День Защитника Отечества – аж три дня: с 22 по 24 февраля. 8 марта тоже перенесется с воскресенья на понедельник. Гуляем два дня.

Дальше по плану 1 мая – традиционный Праздник весны и труда. Майские будут отмечаться пять дней – с 1 по 5 число.

9 Мая – День Победы, выпадает на субботу и переносится на понедельник, 11 мая. Следовательно, выходные будут три дня.

12 июня – День России и 4 ноября – День народного единства. Эти праздники выпадут на будни и будут отмечаться по одному дню.

ИСТОЧНИК KP.RU