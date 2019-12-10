Ярославцы могут оправить письмо Деду Морозу

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-10T13:05:56+03:00

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Свои пожелания, рисунки, письма и открытки для Деда Мороза ярославцы могут принести на Главпочтамт, где, как и в прошлом году, вновь установили специальный ящик. Из этого ящика работники почты ежедневно достают послания и пересылают их в резиденцию главного новогоднего волшебника в Великий Устюг.

Если указать в письме свой почтовый адрес, обязательно с индексом, то Дедушка Мороз точно пришлет ответ!

Послания для Деда Мороза на Главпочтамте принимаются до 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU