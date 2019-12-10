2019-12-10T12:37:49+03:00
Общество

В Рыбинске месяц ищут пропавшую женщину, которая нуждается в медицинской помощи

Она ушла из дома 7 ноября и не вернулась
Полина Вачнадзе
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Работает и горячая линия ЯрСпаса – 8-910-964-08-38. ФОТО: группа Ярославль online ВКонтактеРаботает и горячая линия ЯрСпаса – 8-910-964-08-38. ФОТО: группа Ярославль online ВКонтакте
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В Рыбинске разыскивают 62-летнюю Галину Стребелеву. Как указано в листовках, она дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Женщина ушла из дома больше месяца назад, 7 ноября, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид жительнице Рыбинска 55-60 лет, рост 160 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза карие.

Была одета в бордовый пуховик, верую вязаную шапочку с бомбошкой, коричневые штаны, черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о Галине Стребелевой, просят позвонить по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового). Работает и горячая линия ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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