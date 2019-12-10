В подъезде ярославского дома обитает страшное насекомое
Огромный кузнечик или сверчок пугает местных жителей
ФОТО: Жесть Ярославль
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В доме на улице Гагарина, 43 завелось странное насекомое. Местная жительница написала об этом в паблике «Жесть Ярославль».
– Вижу не впервые уже, что это? – возмущается женщина.
Подписчики пошутили, что это обычный российский подъезд, намекая на обшарпанные стены, полы и ржавые батареи.
Разбирающиеся в видах насекомых ярославцы предположили, что это сверчок или кузнечик.
– Аккуратно, они очень высоко прыгают, – предупредили автора поста.
Некоторые горожане, впечатленные неприятным зрелищем, ответили, что «съехали бы из дома без суда и следствия».
ИСТОЧНИК KP.RU